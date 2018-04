Oppgangen kommer etter ny optimisme i oljebransjen og lavere tap.



Konsernsjef Rune Bjerke sier i en uttalelse at banken tjener på at norsk økonomi går bedre.



Tallene for første kvartal er likevel svakere enn i fjerde kvartal i fjor, da banken leverte et resultat etter skatt på 6,3 milliarder kroner