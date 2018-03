Stian Eckhoff er ferdig som landslagstrener for skiskytterjentene etter fire år.

Årsaken er at han ønsker å bruke mer tid på familien sin, skriver VG.



Skiskytterforbundet sier beskjeden er trist, og at de gjerne skulle sett at han fortsatte i fire år til.



Forbundet er nå på jakt etter en arvtaker, og sier de har flere navn på blokken.