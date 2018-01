Stockholm-terrorist ville krasje i T-Centralen

Det skriver Aftonbladet, etter at svenske påtalemyndigheter tidligere i dag ba om fengsel på livstid for Akilov og at han utvises fra landet.



Akilov har uttalt i avhør at han håpet å drepe mellom 40-50 mennesker. Det kommer også frem at målet var å krasje lastebilen i T-centralen, som er den mest traffikerte stasjonen i Stockholms T bane-system.