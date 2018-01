Stoltenberg fordømmer angrep

Minst 95 personer ble drept da en selvmordsbomber sprengte en ambulanse fylt med sprengstoff i en kontrollpost.



Stoltenberg skriver på Twitter at han er rystet over det barbariske angrepet og at NATO står sammen med Afghanistan i en felles kamp mot terrorisme.



Taliban, som sto bak angrepet mot Hotel Continental for én uke siden, har tatt på seg ansvaret for bilbomben.