Generalsekretæren I Nato, Jens Stoltenberg, mener Norge ikke kan bruke sin rikdom som argument for å ikke insvestere mer i forsvar.

I dag var Stoltenberg på norgesbesøk og møtte statsministeren Erna Solberg og politikere på Stortinget.



Nato-sjefen mener Norge ikke kan argumentere med at to prosent blir en for stor andel å bruke på forsvar - slik medlemslandene har blitt enige om.