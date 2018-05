Stor forskjell på astmamedisin til småbarn

Store forskjeller mellom fylkene

I studien, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening , fremgår det at forskjellen mellom fylket der flest småbarn får slik medisin og fylket der færrest får er opp mot 300 prosent.

- Det vil si at i fylkene som gir mest så er det opp til tre ganger så mange barn som i de fylkene der færrest får. Dette er da barn fra null til fire år, sier professor og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Stavanger universitetssykehus, Knut Øymar.

Han er en av fire som står bak studien der forskerne har sett på hvor mange barn per 1000 barn i hvert enkelt fylke som har fått astmamedisin.





Tror mange får medisin uten at de trenger det

Landsgjennomsnittet er 104 resepter per 1000 barn.

Av alle landets fylker ble det i perioden 2012-2014 gitt flest resepter på astmamedisin til småbarn i Hordaland og Aust-Agder. Her var det mellom 136 og 150 forskrivinger per 1000 barn mellom null og fire år.





I den andre enden av skalaen lå Sør-Trøndelag, med mellom 60 og 75 forskrivninger per 1000 barn.



- Vi kan ikke si sikkert at det behandles feil i de fylkene der flest småbarn får astmamedisin, selv om vi har mange grunner til å tro at det er for mange som får og mange barn uten astma som får forebyggende medisin. Det er ingenting som tyder på at de behandler for få i de fylkene der det er færrest småbarn som får medisin, men vår studie kan ikke svare sikkert på det, sier Øymar.

- Leger oppfatter forskjellig

- Vi er ikke så veldig opptatt av hvilke fylker som ligger høyt eller lavt, men den store forskjellen tyder på at dette er noe vi må gjøre noe med, sier professoren.

Han tror ikke dette skyldes forskjeller i forekomst i astma eller forskjeller på tilbudet av legetjenester.

- Det som er den mest sannsynlige forklaringen er at leger oppfatter forskjellig hvilke barn med symptomer fra nedre luftveier som har astma. Astma er ikke en entydig diagnose så det er relativt uklart blant de yngste hvilke barn med symptomer som har astma.

Professoren sier at leger har gode retningslinjer på å diagnostisere astma, men at det også må brukes litt skjønn.

- Vi tenker at retningslinjene ikke er godt nok kjent og at det ikke er godt nok kjent hvilke andre årsaker det kan være til symptomer som en feilaktig tror er astma, sier Øymar.

Kan gi bivirkninger

Overlegen sier at en del barn med symptomer som feilaktig kan forveksles med astma ikke har så mye sykdom i det hele tatt.

- Mange småbarn hoster eller har tung pust på grunn av virusinfeksjoner, men de fleste av disse har verken astma eller annen kronisk lungesykdom og vokser av seg dette. Noen barn er tette i øvre luftveier og må til spesialist, noen har bronkitt som er forårsaket av virus og så finnes det noen barn som har kronisk bronkitt som skal ha annen behandling enn astmamedisin, forklarer Øymar.

Å gi barn som ikke har bruk for det inhalasjonssteroider med kortison, som er vanlig ved astma, kan gi bivirkninger.

- Barn skal uansett ikke få feil behandling og det er muligheter for bivirkninger. Det er veldig få studier for de aller minste barna, men hvis de får for mye kan det påvirke vekst og beintetthet, så det er uansett ikke ønskelig at små barn får slik behandling når det ikke er grunn til det, sier overlegen.

Må få enda bedre retningslinjer

I Norge er antallet forskrivninger av astmamedisin til aldersgruppen null til fire år vesentlig høyere i Norge enn i en del andre land.

- Det skyldes de samme grunnene som nevnt tidligere, at kanskje for mange barn med andre årsaker til symptomer blir oppfattet som å ha astma. I Norge er det absolutt flest av de aller minste som får forebyggende astmamedisin, sier Øymar.

Han mener legene må få enda bedre og tydelige retningslinjer basert på internasjonale retningslinjer.

- Vi holder på å revurdere veilederen i Barnelegeforeningen for å få dette fram på en så tydelig måte som mulig og så må vi jobbe for å få dette ut til alle som ser disse barna, både allmennleger og spesialister, forteller overlegen.

- Er målet en jevnere fordeling mellom fylkene?

- Målet er riktig behandling. Det at det er nokså likt mellom fylker vil være et tegn på at behandlingen sannsynligvis er riktigere enn slik det er nå, sier professor Øymar.