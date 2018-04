Stor fremgang i meklingen

Ved midnatt går fristen for meglingen i privat sektor ut og det vanskeligste å mekle om en avtalefestet pensjon. Partene har innsett at de ikke kommer til enighet i kveldens mekling, men vil be regjeringen om en felles AFP-utredning, sier kilder til VG.



Fortsatt er det ikke avklart lønn eller striden om reise, kost og losji, så meklingen vil trolig fortsette utover kvelden og kanskje natten.