Stor mangel på sæddonorer

Årlig melder det seg bare 10 nye donorer, men det trengs dobbelt så mange.

Vondt å vente



– Mange har vært gjennom lange utredninger og mange skuffelser før de er nødt til å ta sæddonasjon som et alternativ. Det er klart det er vanskelig, sier Fedorcsak.

Hvert år trengs det minst 10 donorer, som kan gi sæd til maks åtte barn i seks familier. Av de som melder seg som donorer blir bare halvparten godkjent, noe som gjør behovet ekstra sårt.



Vil hjelpe andre

Erik Holte Eriksen er sæddonor. Han sier han gjør det for å hjelpe andre.

– Jeg har jo egne barn selv, så jeg forstår at det er et sterkt ønske for mange par der ute å få et barn sammen. Jeg synes det er fint at det finnes en slik nødløsning, sier Eriksen til P4 Nyhetene.

Siden 2005 har det ikke vært lov å være anonym donor, noe som har ført til at færre er donorer og køene har vokst.



Eriksen følte det var viktig å stille opp uansett.

– Jeg tenker at hvis det hadde vært en hemmelighet så kunne det bygd seg opp mange spørsmål som ville blitt hengende i lufta for donorbarnet. Men også for meg, mine barn og familien min, sier Eriksen.

Enslige vil stå på liste

Tirsdag 8. mai skal Stortingets helsekomité behandle forslaget om å tillate assistert befruktning for enslige. Blir det vedtatt kan ventelisten bli enda lenger.





Fedorcsak oppfordrer flere menn til å melde seg.

– Så alle menn mellom 25 og 45 år, som er friske og ønsker å møte fremtidige barn etter sæddonasjon bør melde seg, sier han.

Den store mangelen fører til lang ventetid for parene som trenger hjelp, sier avdelingsleder hos sædbanken på Rikshospitalet Peter Fedorcsak til P4 Nyhetene.