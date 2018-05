Stor mangel på sykepleiere

- Politikerne må gjøre noe med sykepleiermangelen, mener leder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By.



Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse er det nå behov for 5.900 sykepleiere, mot 4.000 for ett år siden.



By sier til NRK at det mangler helt konkrete tiltak for å gjøre noe med krisen. Hun kaller det hele en varslet krise.



Helseminister Bent Høie viser til at det er iverksatt en rekke tiltak. Blant annet ved at flere er ansatt, og at det satses på utdanning.