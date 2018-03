Stor medlemsvekst i Frp og Ap

Siden debatten tok av den 9. mars har Arbeiderpartiet fått litt over 450 nye medlemmer.

- Det kommer stadig inn innmeldinger, forteller kommunikasjonssjef i partiet, Ingrid Langerud til P4 Nyhetene.

- Svært polariserende sak



Debatten startet da Listhaug la ut en Facebook-post der hun skrev: "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet" med et bilde av IS-krigere. Det skjedde etter at Ap og flere opposisjonspartier gikk i mot regjeringens forslag om at Justisdepartementet kunne frata fremmedkrigere passet uten en dom.

- Denne saken har vært helt uvanlig polariserende i norsk sammenheng. Den mobiliserer veldig sterkt Sylvi Listhaugs tilhengere men også på motsatt side blant de som sympatiserer med Arbeiderpartiet, sier valgforsker ved Instiotutt for Samfunnsforskning, Johannes Bergh, til P4 Nyhetene.

- Kan ikke huske en lignende sak

Listhaug ba om unnskyldning for innlegget i Stortinget, hvorpå Stortinget vedtok sterk kritikk av henne. Deretter gikk opposisjonen inn for et mistillitsforslag som skulle behandles i Stortinget tirsdag. Listhaug trakk seg som justisminister samme dag.

- Polarisering er ikke så dumt, man trenger litt av det i et demokrati for å få folk til å engasjere seg å bli opptatt av politikk. Men i den saken her så vil vel mange si at det har blitt for polarisert og at det kan bli ødeleggende for den politiske debatten, sier Bergh.

Han kan ikke huske en lignende sak i norsk politikk.

- Dette er spesielt i og med at det knyttes til en statsråd og terrorangrepet 22. juli. Det gjør at følelsene her er veldig råe og sterke. Så det er vanskelig å se noen lignende sak i de siste ti årene, sier Bergh.