Mens ledigheten faller og stadig nye rapporter viser at alt går mye bedre for norsk økonomi, går konkurstallene til himmels.



I desember i fjor økte antall konkurser med hele 36,5 prosent sammenlignet med desember 2016.



Kredittøkonom Per Einar Ruud sier til Dagens Næringsliv at han sliter med å finne en god forklaring.