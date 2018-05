Stor optimisme i bedrftene

Én av tre bedrifter ser for seg at de blir nødt til å ansette flere folk i år, viser Nordeas ferske konjunkturbarometer. I Oslo - og ikke minst, tidligere så kriserammede Stavanger, tror 40 prosent av bedriftene at de vil trenge flere ansatte.



Og hele åtte av ti bedrifter ser lyst på utviklingen de neste tre årene.

Bedriftene melder om god vekst i offentlig etterspørsel og en forbedring i eksportmarkedene, melder E24.