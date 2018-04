Stor overgrepsaksjon i Finnmark

Politiet har så langt lagt lokk på saken, men skal holde en pressekonferanse klokken 12.



Dagbladet skriver imidlertid at en mann og en kvinne ble varetektsfengslet i Øst-Finnmark tingrett i fire uker med brev- og besøksforbud for to uker siden.

Siktelsen skal dreie seg om seksuell omgang med en mindreårig jente.



Og ifølge iFinnmark skal politiet ha aksjonert mot et titall boliger.