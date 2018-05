Storberget advarte Støre om håndtering av varslersakene mot Giske

Det skriver Aftenposten, som har fått tilgang til et notat fra 13. januar der Storberget problematiserer at Støre fikk i oppdrag av sentralstyret å konkludere i saken.



Ifølge avisen deltok Storberget i møtet mellom Giske og Ap-ledelsen 1. januar som førte til at Trond Giske tok en pause fra nestledervervet på ubestemt tid.