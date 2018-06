Storbrann på Ombo fortsetter

Brannvesenet vurderer derfor å starte en egen brann for at brennbart materiale i områder nær storbrannen, brenner opp under kontrollerte former, skriver Stavanger Aftenblad.



I dag satte brannvesenet inn 60 nye brannfolk for å ta over for dem som har slåss mot flammene gjennom natten. I tillegg er en rekke frivillige involvert i arbeidet.