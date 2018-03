Det sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i sin tale til partiets landsstyremøte onsdag.



Støre har reagert kraftig på at justisminister Sylvi Listhaug i et Facebook-innlegg angrep Ap etter at partiet stemte ned et forslag om å frata fremmedkrigere passet uten dom.



- Regjeringen går bort fra samholdet etter 22. juli, sa Støre.