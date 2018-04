Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for angrepet i Syria.

I en melding på Twitter skriver han at vi samtidig må unngå en ukontrollert militær opptrapping av konflikten, som han mener må løses ved forhandlingsbordet, og ikke på slagmarken.



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sa tidligere i dag at det fra norsk side er forståelse for nattens angrep.