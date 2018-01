- Varslersakene har vært en prøve for Arbeiderpartiet.

Det sa partileder Jonas Gahr Støre i sin tale til det ekstraordinære landsstyremøtet mandag.



I talen tok han for seg varslersakene mot Trond Giske som han sier har vært vond for alle parter.



Støre sa også at varslerne har forandret både ham og partiet.