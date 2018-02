Støre: – Asylsystemet er i ferd med å bryte sammen

Partileder Jonas Gahr Støre varsler en tøff linje fra Arbeiderpartiet i asylpolitikken framover.





På en konferanse i Stockholm for de nordiske sosialdemokratiske partiene og fagbevegelsen, slo Støre fast at flyktningestrømmen må ta slutt – og at Norge heller bør konsentrere seg om å ta imot kvoteflykninger.





– Vi må ha mot til å adressere at verdens asylsystem er i ferd med å bryte sammen. Det er en stor utfordring, hvor vi må hegne om de internasjonale konvensjonene og øke hjelpen i nærområdene, sa Støre, ifølge VG.

Arbeiderpartiets danske søsterparti Socialdemokratiet gikk i helgen ut og ville ha slutt på at folk kan søke asyl ved Danmarks grense. I stedet ønsker de at asylsøkere skal flys til mottakssentre i f.eks det nordlige Afrika, der søknadene skal behandles.

Støre ønsker imidlertid ikke å gå like langt som sin danske partifelle Mette Fredriksen.

– Vi har et åpent sinn for å tenke nytt og flere av forslagene til Fredriksen er jeg positiv til, men jeg har vanskelig å se for meg at en dansk modell med mottaksentre er veien å gå. Det kan fort oppstå konflikter i de landene sentrene skal etableres, blant annet knyttet til standarden som kreves. Jeg vil heller ha en bredere europeisk løsning for hvordan vi møter flyktningutfordringen, sier Støre til VG.