Det viser beregninger fra forsikringsselskapet If.



Dette utgjør et samlet vedlikeholdsetterslep på over 170 milliarder kroner - dersom tilstanden til If-kundene er representantive for alle hus i Norge.



Forretningsutvikler Jann O. Brevik i If sier til Dagens Næringsliv at jo lenger man venter, jo dyrere blir det ofte å reparere.