Store forskjeller i karakterer

Det viser en ny rapport fra to forskere som har sett på forskjeller mellom de ulike innvandrergruppene.



Elever med familiebakgrunn fra Vietnam har et snitt på 4,05 mens elever med Thailand-bakgrunn har 3,18, skriver Aftenposten.



Rapporten viser også at elever med minoritetsbakgrunn får i snitt dårligere karakterer enn elever med én eller to norske foreldre.