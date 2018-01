Det kom fram etter et møte i sentralstyret i Ap hvor det ble diskutert varslene om upassende oppførsel fra Giske.



Ap-leder Jonas Gahr Støre sa etter møtet at han tror på varslerne.



Giske skrev på Facebook i går at det er kommet "flere grunnløse og falske varsler"



Støre sier han tar avstand fra Giske ordbruk.