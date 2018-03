Støre krever fortsatt beklagelse fra regjeringen

Listhaug skrev på Facebook at Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, noe som opprørte Støre kraftig.



I går skrev Listhaug at det ikke var meningen å såre noen. Støre sier nå til VG at justisministeren bør ta ansvar, beklage og slette innlegget som har såret mange.