Støre lei av lekkasjer fra interne møter

Leder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er lei av lekkasjer fra interne møter.

Til Klassekampen sier han at saker, som ikke handler om politikk, må bli tatt internt.



Han mener det også er viktig å ikke snakke negativt om partifeller offentlig.



Støre sier at han tror de skal klare å ta Ap i posisjon, men det krever at partiet er på sitt beste noe de ikke har vært denne vinteren.