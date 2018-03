Støre står fast på mistillit

Arbeiderpartiet står fast på at de vil stemme for mistillit mot Sylvi Listhaug, selv om det betyr at de da er med på å felle hele regjeringen.

Statsminister Erna Solberg skal ha gjort det klart overfor KrF at hele regjeringen går av om KrF bidrar til flertall for mistillit mot justisministeren.



KrFs Hans Fredrik Grøvan sa til P4-nyhetene tidligere i ettermiddag at de ikke vil la seg presse av det. Og AP-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB at dette ikke endrer noe for dem - og viser til at Ap ikke er noen del av Erna Solbergs parlamentariske grunnlag.