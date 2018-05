Stormaktene godtar ikke resultatet i Venezuela

Valgdeltakelsen var lav, og mange av de viktigste opposisjonspartiene boikottet valget.



G7-landene som består av blant annet USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sier i en uttalelse at resultatet mangler legitimitet og troverdighet.



Venezuela er i en dyp økonomisk krise og sliter med høy fattigdom til tross for at de sitter på verdens største oljeressurser.