Strømbruddet på Sørlandet i går er det største noensinne for Agder Energi.

På et tidspunkt var 15.000 abonnenter uten strøm, deriblant skoler, barnehager og butikker.



Fortsatt er nesten 3000 abonnenter strømløse etter snøværet, som gjorde at trær falt over linjene.



Dette er feil det vil ta tid å rette, men Agder Energi mener det skal bli betydelig færre strømløse utover dagen.