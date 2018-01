Støtter Tajik

De tar også til motmæle mot kritikken av nestlederen, skriver Dagsavisen.



Tajik har fått kritikk både åpent og anonymt etter at hun leste høyt fra to av varslene mot Trond Giske på sentralstyrmøtet på tirsdag.



Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen mener Tajik har delt viktig informasjon og at det er rakrygget gjort.



Varslersakene mot Giske har skapt stor uro i partiet. Klassekampen melder at kilder mener Tajik skal ha "gått over streken", mens VG melder om "sterke reaksjoner".