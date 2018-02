Strømkunder har krevd over 70 millioner kroner fra nettselskapene de siste fire årene pågrunn av strømbrudd. Det viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat fra 2013 til 2016.

Krev penger tilbake

Kundene har rett til å få penger tilbake fra nettselskapene for strømavbrudd som varer i 12 timer eller mer.

- Jeg syns de skal gjøre det. Det er en rettighet de har, og det gjør også nettselskapene enda mer motiverte for å ha linjer som tåler det uværet som vi får mer av i dette landet, sier direktør Per Sanderud.

KLAG: NVE oppfordrer folk til å kreve penger tilbake. Foto: Shutterstock

Forstår at folk blir fortvilet

Denne vinteren har mange strømkunder opplevd lange strømbrudd både på sørlandet og indre østlandet pågrunn av enorme snømengder.

- Vi er veldig avhenig av strøm. Hvis strømmen blir borte flere ganger som noen har opplevd og over lengre tid, så skjønner jeg at det er en ganske fortvilet situasjon, sier Sanderud.

Staffes av myndighetene

Det er ikke bare kundene som straffer nettselskapene. De siste årene har nettselskapene også blitt trukket rundt 500 millioner kr årlig av myndighetene, gjennom KILE-ordningen. Når det oppstår et strømavbrudd i et nettselskap reduserer NVE den tillatte inntekten til selskapet med 60 prosent av KILE-beløpet. Hva vinterens strømutfall vil koste, er fortsatt usikkert.

Men gjør nettselskapene en god nok jobb?

- Nettselskapene gjør en formidabel jobb for å få strømmen fram, og jeg vil ikke konkludere etter akkurat denne hendelsen. Det har vært unormalt mye snø og man skal også være klar over at man ikke ønsker bredere ryddegater enn nødvendig av miljøhensyn, sier han.

Sanderud legger til at det koster å rydde, noe som får konsekvenser for nettleien.





- Samtidig vil jeg ha sagt at det er uheldig det har vært så mye strømutfall som det har vært, og det er særlig uheldig for dem som mister den mange ganger og at den er borte lenge. Det er ønskelig at man ordner opp i det, sier han.