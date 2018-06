De siste ukene har prisen doblet seg i Oslo-området, og i følge prognosene vil de fortsette å holde seg høye.



Og senioranalytiker Olav Johan Botnen i Wattsight sier til Aftenposten at lite nedbør fra midten av februar og fram til nå er med og gjør at det blir for lite vann i magasinene. Det betyr at vi må importere dyr kull- og gasskraft fra blant annet Tyskland.