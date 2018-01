Tusenvis av BI-studenter må nå ta eksamen med penn og papir, etter at den digitale eksamenen brøt fullstendig sammen før jul.

Feilen skjedde da datasystemet til BI krasjet da 2700 studenter over hele landet logget seg på for å avlegge hjemmeeksamen.



Fremdeles er ikke skolen sikker på at problemene er løst, så de har endret det til en skriftlig skoleeksamen, melder NRK.