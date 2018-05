Styreleder avslutter samarbeid

Selskapet til styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle, avslutter samarbeidet med selskapet som tar over luftambulansetjenesten, Babcock.

Det skjer med umiddelbar virkning, melder Nordlys.



Marianne Telle meldte seg tidligere i uken inhabil i luftambulansekrisen, men har avvist at hun hadde noe å gjøre med at Babcock vant anbudsrunden.



I dag vil Rødt kreve at luftambulansekontrakten brytes - og Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV støtter kravet.