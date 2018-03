Styreleder i Innovasjon Norge, Per Otto Dyb, har trukket seg fra stillingen.

Årsaken er at han mener styret er overkjørt av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, skriver Aftenposten.



Ifølge avisen skal statsråden ha stanset en prosess der stillingen til direktør Anita Krohn Traaseth ble vurdert.



Røe Isaksen bekrefter at næringsdepartementet grep inn i saken, men avviser at de eller han har gjort noe gale.