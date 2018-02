Suveren Olsbu tok sølv - medaljehåpet Eckhoff floppet

OL-debutant Marte Olsbu tok et overraskende sølv under kvinnenes skisyttersprint i Pyeongchang. Tyske Laura Dahlmeier vant.

Det var utfordrende vindforhold i løypene da Marte Olsbu tok et overraskende OL-sølv på skiskyttersprinten over 7,5 kilometer for kvinner.

Frolendingen gikk i mål 24,2 sekunder bak vinner Laura Dahlmeier, som endte opp med tiden 21.06,2.

Olsbu skjøt nesten feilfritt, men fikk en bom på liggende skyting.

– Som gull

– Dette er kjempestort!

Det sa Olsbu til P4 etter at sølvet var sikret. Under sitt første OL leverer 27-åringen karrierebeste.

– For det første er det veldig spesielt at jeg har gått mitt første OL nå. Jeg var kjempenervøs før start i dag. For det andre er det veldig spesielt at jeg klarte å gjøre karrierebeste med andreplass og sølv i dag. Det er kjempestort for min del, sier hun.

– Hva gikk gjennom kroppen din da det gikk opp for deg at du hadde tatt sølv?

– Det var en helt utrolig følelse. Det var mer enn det jeg hadde håpt på en sprint. At jeg reiser hjem med sølvmedalje i sprint er som et gull for min del.

GULLVINNEREN: Tyske Laura Dahlmeier vant gullet i skiskyttersprinten. Foto: AFP

Tsjekkiske Veronika Vitkova tok bronse, 1,6 sekund bak Olsbu.