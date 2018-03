Kontrollkomiteen ga i dag kritikk til Jensen, og mener hun ga feil informasjon i saken, og forsøkte å detaljstyre byrået.



SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier til VG at at statsråden nå har en stor jobb for å vise at hun kan stoles på.



Jensen ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.