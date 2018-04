Utvalget er nedsatt av regjeringen og skal utrede avkriminalisering av narkotikabruk.



Partiene reagerer imidlertid på at tiltakene ikke skal føre til økte bevilgninger.



SVs helsepolitiske talsperson Nicolas Wilkinson sier til Klassekampen at det kan bety at billigtiltak kommer før kloke beslutninger.