En regelendring fra 1. januar innebærer at alle over 18 år må betale egenandel for psykiatriske tjenester. SV og Ap er kritiske og ber Bent Høie rydde opp.

SV frykter at færre vil be om hjelp, og mener endringen straffer syke mennesker, melder NTB.



Fram til 1. januar var alle under 30 år som søkte hjelp i Psykiatrisk ungdomsteam eller ved Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker (BUP), fritatt for egenandel.