SV reagerer på politiaksjon

SVs Karin Andersen reagerer krafitg på at en afghansk familie i dag tidlig ble hentet ut fra kirkeasyl på Fitjar i Hordaland.

Ifølge lederen for menigheten brøt politiet seg inn i lokalene da de aksjonerte.



Andersen sier til NTB at det ikke er noe i saken som kan rettferdiggjøre en slik brutal aksjon mot barn, og å bryte kirkeasylet.



Politiets utlendingsenhet viser til at det er vanlig praksis å uttransportere personer uten lovlig opphold.