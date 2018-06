SV mener det må settes tak på hvor mye man kan saksøke staten for etter gigantkravet fra Jo Lunder.

Nylig ble det kjent at den tidligere toppsjefen i Vimpelcom krever en halv milliard fra staten etter å ha blitt siktet av Økokrim.



SV mener det setter en farlig presedens, og at terskelen for å gå etter store saker vil øke, skriver Aftenposten.