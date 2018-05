SV lanserer nå et hasteforslag for å få årets trygdeoppgjør behandlet i Stortinget før sommeren.

Bakgrunnen er at pensjonistenen for fjerde år på rad får mindre penger og SV-leder Audun Lysbakken har fått nok, skriver Dagbladet.



Pensjonistene får en realnedgang i alderspensjonen på 1,2 prosent i år, etter en nedgang på 1,9 prosent i fjor og 0,5 prosent i 2015.



Dette ønsker nå Lysbakken å kompensere for.