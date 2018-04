Flere hundre barn mistet plassen i SFO i fjor fordi foreldrene ikke kunne betale.



Men SV-leder Audun Lysbakken sier til Dagbladet at å frata et barn plassen i SFO, ikke er en akseptabel måte å innkreve gjeld på.



Han mener at de barna som ikke får være på SFO risikerer å få en dårligere start på skolen.