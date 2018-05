Partiet går frem på Sentios meningsmåling for Dagens Næringsliv, og tallene viser at de blant annet tar velgere fra Ap og Frp.



Partileder Audun Lysbakken sier de har som mål å kapre velgere fra Siv Jensen og co.



Han mener Frp i regjering prioriterer de rike foran vanlige folk, og at det derfor er mulig å hente velgere derifra.