Svs Torgeir Knag Fylkesnes i Kontrollkomiteen mener finansministeren har feilinformert Stortinget i SSB-saken med avgangen til Christine Meyer.



Fylkesnes sier til VG at høringene denne uken viser at Jensen ikke har snakket sant og at dette er alvorlig. I partiet vil de nå ta stilling til hva de skal gjøre videre.