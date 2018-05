Svensk godteriselskap har passert 2017-salg

Det svenske godteriselskapet Maxgodis har allerede passert omsetningen for hele fjoråret.

Selskapet, som sender tonnevis med godis i posten til norske kunder, økte omsetningen kraftig etter at regjeringen innførte den omstridte sukkeravgiften ved nyttår.



Finansavisen skriver at de ved utgangen av april hadde solgt for 27,2 millioner svenske kroner.



Direktør Morten Hansson vil ikke kommentere tallene, men sier de har hatt en hyggelig vekst.