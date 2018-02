Svensk sportskommentator: - Astmamedisin er juks

KRITISK: - Norge har ikke lært noe av all kritikken av astmamedisinbruken og kritikken de har fått for å overmedisinere sine utøvere, sier svensk sportskommentator. Foto: Illustrasjonsfoto, AFP

- Norge har ikke lært noe av all kritikken av astmamedisinbruken og kritikken de har fått for å overmedisinere sine utøvere. Laget kjører på som om ingenting har hendt og som ikke resten av verden skulle være opprørt over det Norge holder på med.



Det sier mangeårig sportskommentator i Sverige, Lasse Anrell.

Skaper mistanke

I dag skrev NRK at Norge tar med over 6000 doser astmamedisin til OL i Pyeongchang, medisin beregnet på utøvere som er friske ved avreise. I tillegg har landslagslegene med 43 inhalatorer, 10 forstøverapparater og 480 forstøverdoser. Dette er mer enn ti ganger så mye astmamedisin som Finland. Verken finnene eller svenskene bruker forstøverapparater.

- Det gir et dårlig inntrykk fra starten av OL. At norske utøvere får medisiner selv om de ikke har astma er både latterlig og sjokkerende, sier Anrell til P4 Nyhetene.

Han mener Norge allerede er en overlegen vinteridrettsnasjon.

- Og når man da gir medisin til friske utøvere er et overgrep på skisporten. Det er juks i mine øyne, sier kommentatoren.

- Ikke dop, men juks

Overfor NRK forsvarer Olympiatoppen medisinmengdene. Den tidligere OL-legen Thor-Øistein Endsjø sier til kanalen at bruken er uproblematisk fordi medisinen ikke er prestasjonsfremmende.

- Astmamedisinen er ikke klassifisert som doping. Men for meg er dette et moralsk spørsmål; man gir ikke medisin til friske mennesker bare for å bli en bedre skiløper, sier Anrell.

Han fortsetter:

- Det er ikke doping men juks. Det gjør at norsk vinteridrett får et veldig dårlig rykte i hele verden





- Burde ha kuttet bruken

I 2016 ble Martin Johnsrud Sundby utestengt for brudd på dopingreglene etter feil bruk av astmamedisinen Ventolin.





Både Antidoping Norge og WADA reagerte på bruken av astmamedisin og forstøverapparater og et eget utvalg undersøkte bruken. Utvalget mente det ikke har vært uforsvarlig bruk av medisin på friske utøvere, men pekte på flere andre kritikkverdige forhold.



- Norge burde ha skåret drastisk ned på bruken av astmamedisin. Norge burde ha skjønt at dette må en ikke gjøre, slik gjør ikke de andre så da gjør ikke vi det heller, sier svensken.

- Gode intensjoner - Hvis dette er medisiner som brukes primært til forebyggende bruk så er det helt greit, men det vil skape debatt rundt medisinbruken i idretten og hva som er hensikten med det.

Det sier sportskommentator i TV2, Mads Kaggestad.

- Dette kan bli brukt mot Norge. Det har vært pekt på Norge en stund når det gjelder bruk av astmamedisin. Derfor er det viktig med full åpenhet. Åpenhet om hva slags medisiner som brukes, hva det brukes til og hvilke utøvere som bruker det, sier Kaggestad.



Dette burde Norge ha tatt lærdom av, mener Anrell.