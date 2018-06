Nå ønsker svenskene å få med sine norske regjeringskollegaer på laget for å bygge en bedre togstrekning fra Stockholm og Göteborg til Oslo samt fra Kiruna til Narvik, skriver Dagsavisen.



Et forslag om å konseptutrede bedre jernbaneforbindelse mellom Norge og Sverige ble nedstemt her hjemme i Stortinget 29. mai.