Sverige har allerede bestilt Northug-biografi

Bare to par dager etter at det ble kjent at Petter Northug kommer med selvbiografi i Norge høst, er rettighetene kjøpt av det svenske forlaget Mondial.

Forleggeren Simon Brouwers er sikker på at boka blir en suksess i Sverige. Også for svenskene er skisporten mye kjedeligere uten Northug, sier han til Dagbladet.



Og Northug lover å levere til svenskene - han sier i en SMS til avisen at et helt kapittel skal handle om hans forhold til våre naboer i øst.