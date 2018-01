Svært få endrer oppførsel som følge av Metoo

Meetoo-kampanjen har ført til at menn i ulike maktposisjoner har blitt tvunget til å ta sin hatt og gå i en rekke forskjellige land.





I Norge har blant andre Arbeiderpartiets Trond Giske og Høyres Kristian Tonning Riise trukket seg fra sine verv etter blant annet anklager om seksuell trakassering.





Kampanjen har fått massiv oppmerksomhet etter at den startet på Twitter høsten 2017, men til tross for en teppedekning også i norske medier har ikke folk flest sett grunn til å endre sin måte å utrykke seg på.





Få svarer at de vil endre atferd





I en undersøkelse Sentio har gjort for P4 Nyhetene svarer nemlig over 74 prosent at de i liten eller svært liten grad har forandret måten de utrykker seg på overfor andre. Hele 55 prosent svarer i svært liten grad.





Det er kun drøye 2 prosent som svarer at de i svært stor grad har endret måten de utrykker seg på, mens 7 prosent svarer at de i liten grad har gjort dette.





Atferdsforsker ved Universitet i Stavanger, Erling Roland, mener dette er et utrykk for at de fleste er sikre på at de oppfører seg bra, men at mange som seksuelt trakasserer ikke vet det selv, og har en tendens til å skylde på andre.





- Forklaringen går nesten aldri mot seg selv, det er som regel noe annet eller noen andre som er skyld i at man seksuelt trakasserer. Vi kaller det for lovliggjøring av det ulovlige, sier Roland til P4 Nyhetene.







Menn og kvinner svarer likt





Det er stor forskjell i hvor tydelige respondentene er i forhold til alder. Nesten 70 prosent av de mellom 56-65 år svarer at de i svært liten grad har endret måten de utrykker seg på, mens 36 prosent av de mellom 18-22 år svarer det samme. Uavhengig av alder svarer menn og kvinner overraskende likt.





- Det er et interessant funn at kvinner og menn svarer relativt likt. Atferden til menn og kvinner når slike trakasseringssaker kommer er forskjellige, men de forklarer seg likt. Det er som regel den andre parten som er skyld i at det skjer, sier Roland.





Han mener de som seksuelt trakasserer må få klar beskjed for å skjønne hva de faktisk gjør.





- Det må en direkte og tydelig henvendelse fra en sterk person til for at de som gjør dette skal skjønne at de gjør noe galt. Det sittet langt inne for mange, sier Roland til P4 Nyhetene.