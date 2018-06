Flere nordmenn har fått et svindelbrev fra et tilsynelatende tysk advokatfirma i posten.

Firmaet ber om 3700 kroner som kompensasjon for ulovlig nedlastning av filmer og bilder, melder NRK.



Politiet er sikre på at det er et svindelbrev, fordi slike lovbrudd skal etterforskes av de og ikke noe privat selskap.



Brevet virker profesjonelt og er skrevet på godt norsk.