Sentralsykehuset i Gaza er nå så overfylt av pasienter står i fare for å dø ute på parkeringsplassen.

Det opplyser Røde Kors.



Nesten 60 palestinere ble drept og flere tusen ble skadd i sammenstøtene på Gazastripen i går.



Røde Kors opplyser til NRK at mange har blitt skutt i hodet og i nakken, og at minst 50 personer står i fare for å miste livet.



Det er i dag varslet nye demonstrasjoner på Gazastripen.